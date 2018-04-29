video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لليوم الـ15 على التوالى..

رفع 60 ألف متر مكعب من مقلب القطاوى بحى شرق شبرا الخيمة حتى الآن

الأحد، 29 أبريل 2018 07:05 م
رفع 60 ألف متر مكعب من مقلب القطاوى بحى شرق شبرا الخيمة حتى الآن رفع القمامة من المقلب


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

تابع أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحى مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتى المدفن العمومى بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاء أى مخلفات على الطرق وكذا توفير كافة الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل، وذلك بالتنسيق مع رئاسة حى شرق شبرا الخيمة، وقد تم رفع ما يقرب من 60000 ألف م3 من المقلب حتى الآن.

جدير بالذكر أن المحافظ شهد الأسبوع الماضى باكورة أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوى بشبرا الخيمة تمهيدا لإنشاء محطة وسيطة حديثة مغطاة عليه لجمع القمامة، بعد سنوات طويلة من معاناة أهالى الحى من هذا المقلب، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن المقلب يوجد به 200 ألف طن قمامة سيتم رفعها خلال شهرين بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، وقد تم إسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع (قادر) التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه وجه عشماوى بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومى وعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الإجراءات أمام السيارات المشاركة فى عملية النقل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع 45000 ألف م3 من مقلب القطاوى لإقامة المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة