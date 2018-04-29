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رئيس مدينة بركة السبع: لابد من الحفاظ على الموارد المائية وتطهير المساقى

الأحد، 29 أبريل 2018 03:50 م
رئيس مدينة بركة السبع: لابد من الحفاظ على الموارد المائية وتطهير المساقى المهندس سمير عتريس رئيس مدينة بركة السبع


المنوفية _ محمد فتحى
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عقد المهندس سمير عتريس رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إجتماعا بمديرى إدارة الرى وشركة المياه والصرف الصحى ومدير إدارة الزراعة ببركة السبع، لمناقشة إجراءات حُسن إدارة الموارد المائية وضمان تجنب آثار الاستخدام السيئ وتقليل معدلات إهدار المياه ورفع كفاءة الاستخدامات بكل القطاعات.

وأشار رئيس مجلس مركز ومدينة بركة السبع، فى بيان إلى كيفية مواجهة التلوث الذى يصل إلى شبكة المصارف الزراعية، سواء من الصرف الصحى أو القمامة أو نواتج الهدم، ودور الإدارات المعنية فى عدم وصول الملوثات للمجارى المائية، حيث أكد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببركة  إلى جهود الإدارة فى خفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف.

وشدد على ضرورة تطهير المساقى حتى تسهل إنسياب المياه، وذلك يؤدى إلى عدم هدر المياه.

 

 

 

 

 

 


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