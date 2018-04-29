video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها: لجنة اختيار عميد كلية الطب تلتقى بـ 11 مرشحاً لاختيار 3 منهم

الأحد، 29 أبريل 2018 02:07 م
جامعة بنها: لجنة اختيار عميد كلية الطب تلتقى بـ 11 مرشحاً لاختيار 3 منهم الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور حسام الدين العطار، والدكتورة سهير شعراوى جمعة، والدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور عبداللطيف ذكى البلشى، اجتماعا صباحا اليوم لاختيار المرشحين لعمادة كلية الطب.

وألتقت اللجنة بـ 11 مرشحا تقدموا لشغل منصب العميد، وهم الدكتور حسام عبدالعظيم، والدكتور خالد مصلحى، والدكتور حمزة قابيل، والدكتور عوض العبد، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتور محمد شندى، والدكتورة رضا البدوى، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور أحمد ابوطالب، والدكتور مصطفى القاضى، والدكتور محمد منتصر.

وبعد انتهاء اللقاء بالمرشحين، عكفت اللجنة على اختيار المرشحين الثلاثة الذين اجتازوا اللقاء تمهيدا لرفع أسمائهم إلى الجهات المختصة.

ومن جانبه أكد الدكتور القاضى رئيس الجامعة على حيادية اللجنة تجاه جميع المرشحين، وقال إن كل المتقدمين يحملون أفكاراً جيدة لتطوير كلية الطب، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد القاضى على حرص اللجنة على تطبيق المعايير اللازمة لإختيار العمداء بدقة وحيادية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم بنيجيريا

رئيس جامعة بنها: نعمل علي حماية المال العام واستكمال المشروعات المتوقفه

القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

رئيس جامعة بنها

اخبار المحافظات

لجنة اختيار عمداء طب بنها

كلية الطب




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة