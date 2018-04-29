جامعة بنها: لجنة اختيار عميد كلية الطب تلتقى بـ 11 مرشحاً لاختيار 3 منهم







القليوبية - نيفين طه

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور حسام الدين العطار، والدكتورة سهير شعراوى جمعة، والدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور عبداللطيف ذكى البلشى، اجتماعا صباحا اليوم لاختيار المرشحين لعمادة كلية الطب.

وألتقت اللجنة بـ 11 مرشحا تقدموا لشغل منصب العميد، وهم الدكتور حسام عبدالعظيم، والدكتور خالد مصلحى، والدكتور حمزة قابيل، والدكتور عوض العبد، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتور محمد شندى، والدكتورة رضا البدوى، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور أحمد ابوطالب، والدكتور مصطفى القاضى، والدكتور محمد منتصر.

وبعد انتهاء اللقاء بالمرشحين، عكفت اللجنة على اختيار المرشحين الثلاثة الذين اجتازوا اللقاء تمهيدا لرفع أسمائهم إلى الجهات المختصة.

ومن جانبه أكد الدكتور القاضى رئيس الجامعة على حيادية اللجنة تجاه جميع المرشحين، وقال إن كل المتقدمين يحملون أفكاراً جيدة لتطوير كلية الطب، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد القاضى على حرص اللجنة على تطبيق المعايير اللازمة لإختيار العمداء بدقة وحيادية