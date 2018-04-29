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توريد 105.4 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد بشون الدقهلية هذا الموسم

الأحد، 29 أبريل 2018 07:19 م
توريد 105.4 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد بشون الدقهلية هذا الموسم محصول القمح -أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، توريد  105.4 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد حتى الآن للشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعى المصرى والشركة المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين بأنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفيه اليوم الإثنين، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع والإبلاغ الفورى عن أيه معوقات ليتم تلافيها أولًا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بإشراف المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد للمحافظة، وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار الشعراوى إلى وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولًا بأول لغرفة العمليات الرئيسية لسرعة التجاوب الفورى مع أيه إحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على المورين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار القمح قضية قومية.


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