تنفيد 73 ألف حكم قضائى وضبط 570 قطعة سلاح و105 عناصر خطرة بحملة فى سوهاج

تنفيد 73 ألف حكم قضائى وضبط 570 قطعة سلاح و105 عناصر خطرة بحملة فى سوهاجالأحد، 29 أبريل 2018 03:14 م
حمله امنية- ارشيفية
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أعلن قطاع الأمن العام عن نتائج الحملة الأمنية المكبرة التى تم شنها على مدار أسبوعين، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، والتى استهدفت العناصر الإجرامية بقرى "الشيخ إمبادر البلابيش، الصوامعة شرق، الكتكاتة، جزيرة طما ".
وتمكنت الحملة من ضبط " 570 قطعة سلاح نارى، 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، 42 قضية اتجار فى المخدرات، تنفيذ 73307 أحكام قضائية، واستهداف 6 خصومات ثأرية، تنفيذ 437 قرار إزالة، 105 من العناصر الإجرامية الخطرة.
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