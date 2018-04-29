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تعمير دمياط الجديدة يعلن عن طرح 154 قطعة أرض 2 مايو المقبل

الأحد، 29 أبريل 2018 10:07 ص
تعمير دمياط الجديدة يعلن عن طرح 154 قطعة أرض 2 مايو المقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن طرح 154 قطعة أرض إسكان بمناطق الأكثر تميزا بنظام القرعة العلنية بمدينة دمياط الجديدة وطرح كراسات الشروط ابتداء من 2 مايو القادم على أن يتم تقديم كراسة الشروط والأوراق اعتبارا من 2 يوليو وحتى 22 يوليو القادم.
 
كما أعلن الجهاز فى بيان عن طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع لمدة موسم صيفى واحد لـ 14 كشك و 4 منافذ بمنطقة الشاطئ بدمياط الجديدة ،وذلك بجلسة المزاد الساعة 12 ظهرا غدا الاثنين.
 
 
 

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