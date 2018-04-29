تعمير دمياط الجديدة يعلن عن طرح 154 قطعة أرض 2 مايو المقبل







دمياط-معتز الشربينى

أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة عن طرح 154 قطعة أرض إسكان بمناطق الأكثر تميزا بنظام القرعة العلنية بمدينة دمياط الجديدة وطرح كراسات الشروط ابتداء من 2 مايو القادم على أن يتم تقديم كراسة الشروط والأوراق اعتبارا من 2 يوليو وحتى 22 يوليو القادم.

كما أعلن الجهاز فى بيان عن طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع لمدة موسم صيفى واحد لـ 14 كشك و 4 منافذ بمنطقة الشاطئ بدمياط الجديدة ،وذلك بجلسة المزاد الساعة 12 ظهرا غدا الاثنين.