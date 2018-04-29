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تعرف على 766مشروعاً بتكلفة استثمارية 19مليار جنيه بمناطق بنى سويف الصناعية

الأحد، 29 أبريل 2018 08:04 ص
تعرف على 766مشروعاً بتكلفة استثمارية 19مليار جنيه بمناطق بنى سويف الصناعية مصانع المنطقة الصناعية - ارشيفية


بنى سويف : هانى فتحى
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تضم محافظة بنى سويف، العديد من المناطق الصناعية على الطريق الصحراوى الشرقى والغربى وداخل مدينة بنى سويف الجديدة، أبرزها منطقتى بياض العرب الصناعية وكوم أبو راضى الصناعية.
 

ويعرض "اليوم السابع"، فى عشر نقاط الموقف التنفيذى للمشروعات المتواجدة داخل محافظة بنى سويف، حسب تقرير صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف:

 

1-   بلغ عدد المشروعات المنتجة داخل محافظة بنى سويف 350 مشروعاً بتكلفة استثمارية 10 مليارو384 مليون جنيه.

2-   يعمل بالمشروعات المنتجة داخل محافظة بنى سويف 31 ألف و82 عاملا.

3-   144 مشروعاً منتجاً داخل منطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت مليار و611 مليون جنيه يعمل بها 10 آلاف و574 عاملا.

4-   82 مشروعاً منتجاً داخل منطقة كوم أبو راضى الصناعية بتكلفة استثمارية 2 مليار و574 مليون جنيه يعمل بها 11 ألف و999 عاملا.

5-   تضم مناطق الصناعات الثقيلة 4 مشروعات باستثمارات 4 مليارات و671 مليون جنيه يعمل بها 3661 عاملا، والمنطقة الصناعية الخفيفة تضم 80 مشروعاً بتكلفة 74 مليون جنيه يعمل بها 2069 عاملا.

6-    تضم منطقة الصناعات المتوسطة 9 مشروعات باستثمارات 254 مليون جنيه يعمل بها 1497 عاملا.

7-   تبلغ المشروعات تحت الإنشاء بالمناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف 389 مشروعاً.

8-   تبلغ استثمارات المشروعات تحت الإنشاء بمحافظة بنى سويف 8 مليار و205 مليون جنيه.

9-   تستهدف المشروعات تحت الإنشاء بمحافظة بنى سويف 13 و534 عاملا.

10- وافقت محافظة بنى سويف على تخصيص 29 مشروعاً بمناطق المحافظة الصناعية.

 


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