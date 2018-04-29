تعرف على 766مشروعاً بتكلفة استثمارية 19مليار جنيه بمناطق بنى سويف الصناعية

تعرف على 766مشروعاً بتكلفة استثمارية 19مليار جنيه بمناطق بنى سويف الصناعيةالأحد، 29 أبريل 2018 08:04 ص
ويعرض "اليوم السابع"، فى عشر نقاط الموقف التنفيذى للمشروعات المتواجدة داخل محافظة بنى سويف، حسب تقرير صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف:
1- بلغ عدد المشروعات المنتجة داخل محافظة بنى سويف 350 مشروعاً بتكلفة استثمارية 10 مليارو384 مليون جنيه.
2- يعمل بالمشروعات المنتجة داخل محافظة بنى سويف 31 ألف و82 عاملا.
3- 144 مشروعاً منتجاً داخل منطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت مليار و611 مليون جنيه يعمل بها 10 آلاف و574 عاملا.
4- 82 مشروعاً منتجاً داخل منطقة كوم أبو راضى الصناعية بتكلفة استثمارية 2 مليار و574 مليون جنيه يعمل بها 11 ألف و999 عاملا.
5- تضم مناطق الصناعات الثقيلة 4 مشروعات باستثمارات 4 مليارات و671 مليون جنيه يعمل بها 3661 عاملا، والمنطقة الصناعية الخفيفة تضم 80 مشروعاً بتكلفة 74 مليون جنيه يعمل بها 2069 عاملا.
6- تضم منطقة الصناعات المتوسطة 9 مشروعات باستثمارات 254 مليون جنيه يعمل بها 1497 عاملا.
7- تبلغ المشروعات تحت الإنشاء بالمناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف 389 مشروعاً.
8- تبلغ استثمارات المشروعات تحت الإنشاء بمحافظة بنى سويف 8 مليار و205 مليون جنيه.
9- تستهدف المشروعات تحت الإنشاء بمحافظة بنى سويف 13 و534 عاملا.
10- وافقت محافظة بنى سويف على تخصيص 29 مشروعاً بمناطق المحافظة الصناعية.
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