تعرف على خطة ثقافة الأقصر بالقصور ومراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد العدوى مدير عام فرع ثقافة الأقصر، عن وضع خطة متكاملة تشمل تغطية كافة قصور الثقافة ومراكز الشباب بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.

وتبدأ أولى الفعاليات يوم 7 رمضان، ومن المقرر أن ينظم قصر ثقافة الأقصر، عدد من الفعاليات فى عدة مواقع ومنها مركز شباب العوامية محاضرة تثقيفية عن "الفن والهوية التاريخية"، وندوة دينية عن "آثار الارهاب التدميرية على الوطن"، وأمسية شعرية للشاعر يحيى سمير، وورشة فنون تشكيلية "عمل ماسكات فوم"، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وأضاف محمد العدوى – فى بيان - أن ساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر، ستشهد العديد من الفعاليات ومنها ورشة موتيفات اسلامية "زخارف"، ومسرح عرائس، وفقرة الفلكلور الشعبى "مزمار- ربابة- تحطيب"، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وفرقة الانشاد الدينى، وورشة عمل فانوس رمضان كبير مجسم، ورشة تصميم زينة رمضان باستخدام فوم جليتر، وعرض لفرقة الأقصر للالات الشعبية، وورشة عمل بوستر كبير عن شهر رمضان بالألوان المائية، وورشة رسم على ورق "مسحراتى –الكنفانى"، وعرض فرقة التخت الشرقى، وورشة خط عربى، وورشة استامبا بالأشعة المفرغة لشكل "الفانوس – الهلال – النجمة"، وورشة رسم بالقلم الرصاص، ،وعرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة الطفل"، وورشة رسم بالألوان، وورشة رسم عن الاحتفال بالعيد.

وأشار العدوى إلى أن مركز شباب نجع الخطبة، سيشهد محاضرة تثقيفية عن "تراث الأقصر"، وندوة دينية عن "عدم الغلو والتطرف"، وأمسية شعرية للشاعر بكرى عبد الحميد، وورشة فنون تشكيلية "رسم بالقلم الرصاص"، وإنشاد دينى، أما مركز شباب البغدادى، سيقام به محاضرة تثقيفية عن "أدباء الأقصر"، وندوة دينية "الاجتهاد والتجديد فى الاسلام"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "الرسم على الزجاج"، ومركز شباب القباحى الغربى، سيقام به محاضرة تثقيفية "الفن التشكيلى والصيغ الجمالية"، وندوة دينية "دور الأزهر الشريف فى تدعيم مفهوم المواطنة"، وأمسية شعرية للشاعر أحمد العراقى، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

وفى مركز شباب طيبة، سيقام به محاضرة تثقيفية عن "الاصلاح المجتمعى"، وندوة دينية عن "المواطنة ضمان التماسك الاجتماعى"، وأمسية شعرية للشاعر كريم الشاورى، وورشة فنون تشكيلية "حفر على الخشب"، وعرض لفرقة الأقصر للالات الشعبية، وفى مركز إسنا جنوب الأقصر، سيتم تنظيم محاضرة عن "العدالة الاجتماعية"، وندوة عن "حب آل البيت"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "قص ولزق"، وعرض فرقة كورال أطفال توماس وعافية، وفى ديوان الميراجات التابع لقصر ثقافة الكيمان بإسنا، ستقام محاضرة عن حقوق المرأة"، وندوة "التسامح فى الاسلام"، وأمسية شعرية، وعرض فرقة كورال أطفال توماس وعافية، وفى جمعية الشبان المسمين بإسنا، سيقام محاضرة عن "دور الثقافة فى المجتمع"، وندوة دينية "المواريث"، وأمسية شعرية للشاعرة هند الطيب، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى تخت شرقى.

وفى نادى الجزيرة بإسنا، ستقام محاضرة "الوعى الثقافى"، وندوة دينية عن "سيرة الرسول"، وعرض لفرقة كورال أطفال توماس وعافية، وفى جمعية دوحة الزهراء بقرية النمسا بإسنا، سيقام محاضرة "ترشيد استهلاك الطاقة"، وندوة عن "حقوق الطفل فى الاسلام"، وأمسية شعرية ، وفرقة إنشاد دينى، وورشة فنون "الرسم على الزجاج"، وفى مركز شباب نجع العرب بتوماس وعافية بإسنا، سيقام محاضرة عن "التراث الشفهى"، وندوة عن "اتباع السنة"، وأمسية شعرية للشاعر فارس طه، وعرض فرقة أطفال كورال توماس وعافية، وفى مركز شباب النواصر بإسنا، ستقام محاضرة "ترشيد المياه"، وندوة دينية "النبت الصالح"، وأمسية شعرية للشاعر محمود إبراهيم، وورشة فنون تشكيلية "فانوس رمضان"، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفى مركز شباب توماس وعافية 1 بإسنا، سيقام محاضرة "الفن الشعبى ودوره الثقافى"، وندوة دينية "أولياء الله الصالحين"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "الرسم بالطباشير الملون"، وفرقة كورال أطفال توماس وعافية.

وفى ساحة الشيخ حسن الدح بإسنا، سيقام محاضرة "التغلب على العنصرية بين الجنسين"، وندوة عن "التصوف فى الإسلام"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى مركز القرنة غرب الأقصر، سيقام بمركز شباب القرنة محاضرة عن "الحد من أوجه عدم المساواة"، وندوة عن "طاعة الوالدين"، وأمسية شعرية، وورشة رسم بالطباشير الملون، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفى ديوان التراكى، سيقام محاضرة عن "الحفاظ على البيئة"، وندوة دينية "أهمية الصلاة على النبى"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى ديوان الحرابوة بالضبعية، سيقام محاضرة "تفعيل قيم المواطنة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع"، وندوة "عقوق الوالدين"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

وفى قصر ثقافة الطارف، سيقام محاضرة "تقبل الآخر"، وندوة "الغيبة والنميمة"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وفى مركز شباب حاجر الضبعية، ستقام محاضرة "الحفاظ على حضارتنا"، وندوة "الحسد"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى جمعية أهالينا بالقرنة، ستقام محاضرة "أسباب الارهاب والعنف والتطرف"، وندوة "الارهاب لا ينتمى للاسلام"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى مركز شباب الطارف، ستقام محاضرة "الحرف اليدوية وأهميتها فى المجتمع"، ندوة "العمل عبادة"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "الخط العربى"، وعرض لفرقة الانشاد الدينى.

وفى مركز شباب البعيرات، ستقام محاضرة "العمل الجماعى وتبادل الأدوار"، وندوة "العلاقة الزوجية فى الاسلام"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "الخط العربى"، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفى ديوان الحدادين، وستقام محاضرة "طيبة والمئة باب"، وندوة "احترام أولى الأمر"، وأمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية "عمل فوانيس رمضان"، عرض لفرقة الأقصر "تخت شرقى"، وورشة فى مركز أرمنت بديوان الصوالح، ستقام محاضرة "الفلكلور الشعبى"، وندوة "أهمية الدعاء"، وأمسية شعرية ، وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفى مركز شباب المحاميد قبلى بأرمنت، ستقام محاضرة "أثر الصحة فى النظافة"، وندوة "الأذكار فى الاسلام"، وورشة "الرسم بالقلم الجاف"، و وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وفى جمعية أهل الخير بالرزيقات قبلى، ستقام محاضرة عن "أهمية التعليم"، وندوة "دور القرآن فى حياة المسلم"، وأمسية شعرية، وعرض فرقة الانشاد الدينى، وفى مركز شباب الرزيقات بحرى، ستقام محاضرة "السلام النفسى"، وندوة "السنة النبوية"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى ديوان الروامزة، ستقام محاضرة "الحد من أوجه عدم المساواة"، وندوة "فضل رمضان على المسلم"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الاقصر للموسيقى العربية، وفى نادى المعلمين بأرمنت، ستقام محاضرة "القراءة للجميع"، وندوة "وصايا الإسلام عن أهمية التعليم"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الأقصر تخت شرقى.

وفى جمعية الشبان المسلمين بأرمنت، ستقام محاضرة عن "الحد من الاستهلاك الخاطئ للتكنولوجيا"، وندوة "الالتزام بالفروض"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى جمعية الجواهرة والشقيرات، ستقام محاضرة "التعليم عن بعد"، وندوة "تعليم الأبناء احترام المعلم"، ومحاضرة "الصحة النفسية"، ندوة "الاخر فى الاسلام"، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى مركز الطود، فى ديوان آل بركات بنجع الطويل، ستقام محاضرة "مياه النيل مخاطر وتحديات"، وندوة "استغفر تفتح لك الأبواب"، وأمسية شعرية، عرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى جمعية نجع الجسور، ستقام محاضرة "المواطنة حقوق وواجبات"، وندوة "دور زوجات النبى فى نشر الدعوة"، وأمسية شعرية، عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

وفى مركز شباب العديسات بالطود، ستقام محاضرة "أضرار العنف اللفظى على النشء"، وندوة "حسن الظن بالله"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى مركز شباب منشية النوبة بالطود، ستقام محاضرة "الوقاية من المأكولات السريعة"، وندوة "مراعاة الله فى العمل"، وأمسية شعرية، عرض لفرقة الأقصر للالات الشعبية، وفى قصر ثقافة الطود، ستقام محاضرة "حماية الشباب من مرض التكنولوجيا"، وندوة "حقوق اليتيم"، وأمسية شعرية"، وورشة فنون "عمل ماسكات فوم"، وفى مركز شباب الزناقطة، ستقام محاضرة عن "المساوة بين الجنسين"، وندوة "حسن الظن بالله"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة انشاد دينى، وفى جمعية معاذ بن جبل، ستقام محاضرة "ترشيد الاستهلاك"، وندوة "فضل الصلاة على النبى"، وأمسية شعرية، وورشة فنون "صلصال"، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

وفى مركز شباب الاتحاد، ستقام محاضرة "دور المرأة فى المجتمع"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة انشاد دينى، وفى ديوان آل خليفة، ستقام محاضرة "دور ذوى القدرات الخاصة فى بناء المجتمع"، وندوة "تفعيل قيم المواطنة وأثرها على الفرد والمجتمع"، وأمسية شعرية، وعرض لفرقة الأقصر للالات الشعبية، وفى ديوان آل القاضى، ستقام محاضرة "أهمية الحفاظ على التراث"، وندوة "الاعتدال فى الاستهلاك"، وأمسية شعرية وعرض لفرقة الإنشاد الدينى، وفى ديوان الحج على، ستقام محاضرة "الصحة الجيدة تبدأ من النظافة"، وندوة "الاستغفار سيد الأذكار"، وأمسية شعرية، وورشة فنون "الرسم بالطباشير"، وعرض لفرقة الانشاد الدينى، وفى ديوان ال عبد الغفار، ستقام محاضرة عن "مواجهة التحديات والظروف المتغيرة لمياه النيل"، وندوة "المرأة العفيفة كنز الرجل"، وأمسية شعرية، وورشة فنون "اعادة تدوير خامات البيئة"، وعرض لفرقة الانشاد الدينى.