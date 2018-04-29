تحرير 1263 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1263 مخالفة مرورية متنوعة و شملت346 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و59 مخالفة إزالة ملصقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة و123 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 56 رخصة لمخالفة البيئة و 101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و40 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 107 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 26 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 56مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و43 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و49 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.