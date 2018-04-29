تجهيز 5 معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسوان







أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، عن تجهيز 5 معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المراكز لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان، بأسعار مخفضة تلبى احتياجات البسطاء ومحدودى الدخل.

وأكد اللوء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن افتتاح سلسلة المعارض التى تنظمها وزارة التموين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية تستهدف محاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى ليساهم ذلك فى مواجهة جشع بعض التجار بالأسواق المحلية.