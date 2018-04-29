بطولات على جبهة نهم.. مجند أنور يقود سيارة إسعاف لإنقاذ الجرحى







رسالة جبهة نهم ـ صنعاء ـ إيمان حنا





على الجبهة ترصد الوضع العسكرى ومن بين مشاهداتك تجد جنودا ساهرين ليلا ونهارا كل له موقع رابض فوقه، لا يبرحه وللراحة لهم مكان عبارة عن بقعة صغيرة لا تتجاوز بضعة أمتار مرصوص حولها حجارة ومغطى بالبطاطين القديمة "الدوشمة"، مكان سكن الجنود على الجبهة ذلك المكان الذى فضلوه على بيوتهم.

منهم من ترك زوجة وأبناء، ومن هو مسئول عن أب فى شيخوخته أو أم تحتاج لرعايته لها، لكنه ترك أهله وذويه وبقى فى الجبهة.. إنه الجندى اليمنى الذى التقى نماذج منه على جبهة نهم.

ومن هؤلاء النماذج مجند "أنور اليوسف" يقود سيارة الإسعاف لإنقاذ الجرحى على الجبهة، ويقول: "أخدم هنا منذ عامين ونتعرض لإطلاق نار من الحوثيين على سيارات الإسعاف، لكن لم أفكر يوما أن أتراجع عن خدمتى، بالعكس إطلاق الرصاص يزيدنا إصرارا وقوة لاستكمال المعركة".

"المجند أيمن محمد" متزوج ولديه ثلاثة أطفال لكنه لم يرهم منذ أشهر، ويؤكد أنه لن يبرح مكانه على الجبهة قبل أن تتحرر اليمن كاملة، و"المجند عبد العزيز حسن" ترك والدته ولم يفكر بالزواج من أجل الجبهة وهو يصر على البقاء حتى النصر، فيقول: "هنحارب وسنظل نحارب العدو مهما حصل، وهو ضعف كثيرا عما قبل، تبادل إطلاق النار يتم ليلا ونهارا، والمناوشات من وقت لآخر، ومن أكثر الأسلحة التى يستخدمها الحوثيون أعيرة 14 و23".