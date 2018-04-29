انطلاق برنامج التبادل الشبابى بالمعهد السويدى "الهجرة بين الشرق وأوروبا"







الإسكندرية-هناء أبو العز

انطلق اليوم فعاليات برنامج التبادل الشبابى، والذى يقيمه المعهد السويدى بالإسكندرية سنويًا وموضوعه هذا العام "الهجرة بين الشرق الأوسط وأوروبا" ينفذ التبادل هذه السنة بالتعاون مع المعهد المصرى الدنماركى للحوار، ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، يشارك 40 شابا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا "أكثر من 20 جنسية".

يهدف النشاط إلى جلب شباب من خلفيات مختلفة معًا حول منصة حوار لمعالجة مفهوم الهجرة وكيف تغيرت عبر الزمن. فمع كل التحديات التى يمكن للهجرة أن تجلبها، فإنها تجلب أيضًا أفكار وتنوع ثقافات وفرصًا متنوعة للمجتمعات. يتضمن البرنامج العديد من المحاضرات، وورش العمل والحلقات النقاشية لتزويد المشاركين بفهم جديد لما يمكن أن تعنيه الهجرة للمنطقة بأكملها، وسوف تناقش أفكارًا مثل التنقل، والتبادل، وهجرة القوى العاملة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الهجرة المقننة والهجرة المناخية وما قد يعنيه ذلك لمستقبلنا.

يستمر البرنامج من اليوم والى الأربعاء 2 مايو ويتضمن أيضًا معرض للتصوير للفوتوغرافى بعنوان "صور الهجرة" للمصور ألكسندر محمود، يفتتح المعرض غدًا الاثنين الساعة السادسة مساءًا بمركز الثقافة اليسوعية بالإسكندرية.