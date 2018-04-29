video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق برنامج التبادل الشبابى بالمعهد السويدى "الهجرة بين الشرق وأوروبا"

الأحد، 29 أبريل 2018 04:30 م
انطلاق برنامج التبادل الشبابى بالمعهد السويدى "الهجرة بين الشرق وأوروبا" برنامج التبادل الشبابى بالمعهد السويدى


الإسكندرية-هناء أبو العز
إضافة تعليق

انطلق اليوم فعاليات برنامج التبادل الشبابى، والذى يقيمه المعهد السويدى بالإسكندرية سنويًا وموضوعه هذا العام "الهجرة بين الشرق الأوسط وأوروبا" ينفذ التبادل هذه السنة بالتعاون مع المعهد المصرى الدنماركى للحوار، ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة، يشارك 40 شابا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا "أكثر من 20 جنسية".

 

يهدف النشاط إلى جلب شباب من خلفيات مختلفة معًا حول منصة حوار لمعالجة مفهوم الهجرة وكيف تغيرت عبر الزمن. فمع كل التحديات التى يمكن للهجرة أن تجلبها، فإنها تجلب أيضًا أفكار وتنوع ثقافات وفرصًا متنوعة للمجتمعات. يتضمن البرنامج العديد من المحاضرات، وورش العمل والحلقات النقاشية لتزويد المشاركين بفهم جديد لما يمكن أن تعنيه الهجرة للمنطقة بأكملها، وسوف تناقش أفكارًا مثل التنقل، والتبادل، وهجرة القوى العاملة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الهجرة المقننة والهجرة المناخية وما قد يعنيه ذلك لمستقبلنا.

 

يستمر البرنامج من اليوم والى الأربعاء 2 مايو ويتضمن أيضًا معرض للتصوير للفوتوغرافى بعنوان "صور الهجرة" للمصور ألكسندر محمود، يفتتح المعرض غدًا الاثنين الساعة السادسة مساءًا بمركز الثقافة اليسوعية بالإسكندرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الإسكندرية تفتتح مهرجان "رينبو" لتبادل الثقافات بمستشفى المواساة

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر" - صور

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة