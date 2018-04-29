انطلاق المرحلة الثانية من إنتخابات المغتربين اللبنانيين فى الانتخابات اللبنانية







بيروت (أ ش أ)

انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من إنتخابات المغتربين اللبنانيين فى الانتخابات النيابية فى 33 دولة، وقد بدأت عملية الاقتراع اليوم فى كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب.

وفى أمريكا الجنوبية توزع الناخبون اللبنانيو على 2016 ناخبا فى البرازيل، و1496 ناخبا فى فنزويلا و923 ناخبا فى الباراجواى و392 ناخبا فى الأرجنتين و347 ناخبا فى المكسيك و325 ناخبا فى كولومبيا.

بينما فى أفريقيا تم تسجيل 2344 ناخبا فى ساحل العاج ،و1263 ناخبا فى نيجيريا و400 ناخبا فى السنغال و439 ناخبا فى غينيا و375 ناخبا فى غانا و341 ناخبا فى الكونغو و312 ناخبا فى جنوب افريقيا و259 ناخبا فى سيراليون و251 ناخبا فى الجابون، و217 ناخبا فى بنين و211 ناخبا فى ليبيريا.

وسجل فى فرنسا 8362 ناخبا و8351 فى المانيا و1910 ناخببين فى السويد،و1805 فى المملكة المتحدة و1052 ناخبا فى بلجيكا و889 ناخبا فى سويسرا و728 ناخبا فى ايطاليا و376 ناخبا فى اسبانيا و311 ناخبا فى أرمينيا و270 ناخبا فى رومانيا،