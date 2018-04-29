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الأحد، 29 أبريل 2018 12:15 م
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انطلاق أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

الأحد، 29 أبريل 2018 12:18 م
انطلاق أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية


القاهرة (أ ش أ)
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انطلقت اليوم الأحد، أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزارى برئاسة سليمان بن عبد الله وزير الخدمة المدنية السعودى، وذلك للتحضير لأعمال الجمعية العمومية للمنظمة على مستوى الوزراء التى تعقد غدا الاثنين،

ويتكون المجلس التنفيذى للمنظمة الدول الأعضاء وهم (الإمارات- السعودية - السودان- سلطنة عمان- مصر- قطر- المغرب)،أما الجمعية العمومية للمنظمة فتضم فى عضويتها كل الدول العربية ، كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى الاجتماعات أيضا .

يناقش المجتمعون جدول الأعمال الذى يتضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذى وعددا من الموضوعات التى تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التى تخدم العمل الإدارى فى المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين فى كافة الدول الأعضاء، وكذلك ميزانية المنظمة وسداد الأعضاء لحصصهم.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية فى المنطقة العربية.

وتسعى المنظمة للإسهام فى تحقيق التنمية الإدارية فى الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء فى المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة،و يتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص .

 


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