"العرب مباشر": فتح المجال لدخول الإيرانيين الدوحة دون تأشيرة مسبقة







كتبت مريم بدر الدين

كشف حساب "العرب مباشر" عن فتح الخطوط القطرية المجال للإيرانين بدخول قطر دون أخذ تأشيرة مسبقة ويعاملون معاملى "الخليجى" بها.



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ومن ناحية أخرى، اعترف الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، الأربعاء الماضى، إن الشركة منيت بخسارة "كبيرة" فى السنة المالية المنقضية بسبب مقاطعة الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.