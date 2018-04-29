video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"العرب مباشر": فتح المجال لدخول الإيرانيين الدوحة دون تأشيرة مسبقة

الأحد، 29 أبريل 2018 02:08 م
"العرب مباشر": فتح المجال لدخول الإيرانيين الدوحة دون تأشيرة مسبقة تميم بن حمد أمير قطر


كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

كشف حساب "العرب مباشر" عن فتح الخطوط القطرية المجال للإيرانين بدخول قطر دون أخذ تأشيرة مسبقة ويعاملون معاملى "الخليجى" بها.

توتير
توتير

ومن ناحية أخرى، اعترف الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، الأربعاء الماضى، إن الشركة منيت بخسارة "كبيرة" فى السنة المالية المنقضية بسبب مقاطعة الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجموعة أبوظبى المالية وشركة جبل عمر تعقدان شراكة عقارية استراتيجية

"ميرور": مواطنو كوريا الشمالية يستخدمون هواتف سامسونج سرا

"فوار الحموضة مش بيبسى".. تعرف على القواعد الطبية لاستخدامه

الخطوط القطرية

قطر

إيران




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة