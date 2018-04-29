"العرب مباشر": فتح المجال لدخول الإيرانيين الدوحة دون تأشيرة مسبقة

"العرب مباشر": فتح المجال لدخول الإيرانيين الدوحة دون تأشيرة مسبقةالأحد، 29 أبريل 2018 02:08 م
تميم بن حمد أمير قطر
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كشف حساب "العرب مباشر" عن فتح الخطوط القطرية المجال للإيرانين بدخول قطر دون أخذ تأشيرة مسبقة ويعاملون معاملى "الخليجى" بها.
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ومن ناحية أخرى، اعترف الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، الأربعاء الماضى، إن الشركة منيت بخسارة "كبيرة" فى السنة المالية المنقضية بسبب مقاطعة الرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.
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