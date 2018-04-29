السيطرة على أدخنة بعربة الباور فى قطار بمحطة بنى سويف بسبب ماس كهربائى







بنى سويف : هانى فتحى

شهدت مدينة بنى سويف حدوث ماس كهربائي في عربة الباور بالقطار رقم 978 القادم من قنا فى اتجاه القاهرة، بالقرب من مزلقان محطة مدينة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد جمال كامل مأمور شرطة النقل والمواصلات بتصاعد أدخنة من عربة الباور بالقطار 978 القادم من قنا مما دفع السائق إلى التوقف بالقطار،وتم إخماد الأدخنة دون خسائر في الأرواح.