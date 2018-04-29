السعودية تطالب بـ"تحسين" الاتفاق النووى وفرض عقوبات جديدة على إيران







الرياض (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية السعودى عادل الجبير الأحد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى الرياض إلى "تحسين" الاتفاق النووى مع إيران، قبل نحو أسبوعين من إعلان الرئيس الأمريكى قراره بشأن احتمال الانسحاب من الاتفاق.

وقال الجبير "تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الإيرانية" مضيفا "كما نعتقد أن المشكلة الإيرانية يجب أن يكون التعامل معها عن طريق فرض المزيد من العقوبات".