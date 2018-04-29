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الرقابة التموينية بالشرقية تضبط كميات من لحوم منتهية الصلاحية فى ثلاجة ببلبيس

الأحد، 29 أبريل 2018 11:36 م
الرقابة التموينية بالشرقية تضبط كميات من لحوم منتهية الصلاحية فى ثلاجة ببلبيس المضبوطات


الشرقية - إيمان مهنى
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شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية، برئاسة جمال زيدان مدير عام الإدارة، حملة مكبرة، على مركزى منياالقمح و بلبيس، أسفرت عن ضبط تلاجة تعرض لحوم مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية، وعدد كبير من مخالفات، ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها ادارة الرقابه التموينيه بالمديريه فى مجال تشديد وأحكام الرقابه على أصحاب المخابز والمنشآت العامه وضبط المخالفين .

 

وشلمت الحملة التفتيش على أصحاب المخابز بدائره مركز ومدينه منيا القمح مسائيه مفاجئه امتدت حتى صباح اليوم التالى، أسفرت عن  ضبط عدد57 مخبز مخالف وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين.

هذا بخلاف مجهود الحمله اليوميه للإداره، استعداد لاستقبال  شهر رمضان الكريم، فتم ضبط ثلاجه حفظ وبيع اللحوم والاسماك بمركز بلبيس  بدون ترخيص ، يعرض بها  لحوم مفرومه ولحوم مكعبات وشرائح كبدة مجمدة فى أكياس غير مدون عليها أى بيانات ولا تواريخ الانتاج أو الصلاحيه ومجهوله المصدر غير صالحه للاستهلاك الآدمى لعدم وجود البيانات ولها اثر بالغ على الصحه العامه وقد تم التحفظ على 40 كجم لحوم مجمدة وشرائح كبده مجمده على ذمه القضيه رقم 19397 لسنه 2018 جنح بلبيس.                                  


 

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