الرئيس التونسى يتجول بأحد شواطئ المتوسط رفقة طبيبه الخاص







كتبت آمال رسلان

نفذ الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى جولة اليوم الأحد فى أحد الشوارع الرئيسية بمدينة المرسى بالضاحية الشاملية، مرتديا زى تونسى رفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة ويحيط به رجال الأمن الخاص.

وأظهرت صورة الرئيس التونسى فى منطقة المرسى الشاطئ وهو بصدد التحادث مع عدد من المواطنين، وتعد المرسى مدينة ساحلية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط تقع على مسافة 18 كيلومترا شمال مدينة تونس العاصمة.

يأتى ذلك فى وقت تخوض فيه ولايات تونس تصويت العسكريين ورجال الأمن فى انتخابات البلدية للمرة الأولى، بعد أن كان أقر البرلمان العام الماضى قانونا يسمح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت فى انتخابات البلدية، فى حين يصوت المدنيون الأحد المقبل.