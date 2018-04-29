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الجيش اللبنانى: إسرائيل خطفت مواطنة لبنانية من الحدود فى منطقة شبعا

الأحد، 29 أبريل 2018 10:08 ص
الجيش اللبنانى: إسرائيل خطفت مواطنة لبنانية من الحدود فى منطقة شبعا قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


رويترز
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قال الجيش اللبنانى، فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية فى منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود، وأضافت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلى بتاريخ 28 أبريل الساعة 20.30، فى خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلى، من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة".

وتابع بيان الجيش اللبنانى، "اتخذت وحدات الجيش المنتشرة فى المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجرى متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة فى لبنان""، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، "أنا على دراية بهذا التقرير وليس لدى ما أصرح به لكم فى الوقت الراهن".

وتضم منطقة شبعا جزءًا صغيرًا متنازعا عليه تعتبره إسرائيل جزءا من مرتفعات الجولان التى احتلتها من سوريا منذ حرب 1967، فيما يقول لبنان إنه جزء من أراضيه، وهناك قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكان آخر صراع مباشر فى المنطقة قد دار فى 2006 وكان حربا قصيرة بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله بسبب دور الجماعة فى الحرب الأهلية السورية التى اكتسبت منها مزيدا من الخبرة وتزايدت ترسانتها، حيث يقاتل حزب الله مع قوات الحكومة السورية فى تحالف مدعوم من إيران.


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