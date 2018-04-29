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التليفزيون السورى: صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية فى ريف حماة وحلب

الأحد، 29 أبريل 2018 11:20 م
التليفزيون السورى: صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية فى ريف حماة وحلب قصف جوى - أرشيفية


كتب عبد الوهاب الجندى _ رويترز
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نقل التلفزيون الرسمى السورى عن مصدر عسكرى قوله اليوم الأحد إن صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية فى ريف حماة وحلب فيما وصفه بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائه.

وفى نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري"إن عدوانا جديدا تتعرض له فى حوالى الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلى بعض المواقع العسكرية فى ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".


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