التليفزيون السورى: صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية فى ريف حماة وحلب







كتب عبد الوهاب الجندى _ رويترز

نقل التلفزيون الرسمى السورى عن مصدر عسكرى قوله اليوم الأحد إن صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية فى ريف حماة وحلب فيما وصفه بأنه "عدوان" جديد من قبل أعدائه.

وفى نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري"إن عدوانا جديدا تتعرض له فى حوالى الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلى بعض المواقع العسكرية فى ريف حماة وحلب بصواريخ معادية".