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افتتاح منفذ بيع لمنتجات مشروعات الخدمة الوطنية بأبوصير دفنو

الأحد، 29 أبريل 2018 12:34 ص
افتتاح منفذ بيع لمنتجات مشروعات الخدمة الوطنية بأبوصير دفنو منفذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية


الفيوم - رباب الجالى
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تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية المواطن والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلى والتخفيف على الطبقات المتوسطة من أبناء الشعب المصرى، وخفض الأسعار وبناء على خطة متكاملة وجه بها السيد رئيس الجمهورية جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمحافظين لفتح منافذ لبيع عددًا كبيرًا من المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تتناسب مع دخول المواطنين فى كل مكان.

 وجه السيد الدكتور الوزير جمال سامى محافظ الفيوم، رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بتوفير مقرات لكل وحدة محلية تخصص كمنفذ ليع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأسعار مناسبة لتحقيق التوازن مع أسعار ومنتجات القطاع الخاص، وكبح جماح الارتفاع العشوائي من قبل بعض منعدمي الضمير من التجار الذين يستغلون الأزمات لزيادة معاناة المواطنين، وفى هذا الإطار افتتح صباح اليوم السيد الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا، واللواء أركان حرب طارق إسماعيل مساعد جهاز الخدمة الوطنية منفذ بيع القوات المسلحة المطور بالوحدة المحلية بقرية ابوصير دفنو لخدمة أهالى القرية وتوابعها .

وتم تخصيص المنفذ للقوات المسلحة والتى قامت بتجهيزه على أعلى مستوى وتزويده بمنتجات رخيصة الثمن من منتجات شركة جهاز الخدمة الوطنية أو المنتجات التي تحقق هامش ربح بسيط للتخفيف عن كاهل المواطنين وقد لاقى هذا استحسان المواطنين من أبناء القرية وتوابعها وقدموا الشكر لكافة قيادات الدولة على هذه المبادرة الطيبة للتخفيف عنهم.

 

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