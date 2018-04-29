افتتاح معرض ختام الأنشطة التربوية وتكريم الأيتام بإطسا فى الفيوم







الفيوم – رباب الجالي

افتتح اليوم الأحد، الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم معرض ختام الأنشطة التربوية وتكريم الأيتام على مستوى مدارس إدارة إطسا التعليمية، والمقام بمدرسة صلاح سالم الثانوية، بحضور الدكتور بسام عزام رئيس مجلس مدينة إطسا ومحمود عبد الفتاح مدير عام التعليم العام بالمديرية، والدكتور حمدى محمد عبده مرسى مدير إدارة إطسا التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء الأمور ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء.

قام وكيل الوزارة ويرافقه رئيس مجلس مدينة إطسا بجولة داخل المعرض وأشاد بالعديد من المشروعات العلمية والبحثية التى قدمها الطلاب بالمعرض وقرر وكيل الوزارة منح عدد من الطلاب الموهوبين بالبحث العلمى شهادات تقدير وعددهم 5 طلاب بالمدرسة الرسمية للغات بدفنو وهم الطالبة الزهراء مهدى عبد الهادى والطالبة الشيماء مهدى والطالبة نيرة محمد فاروق والطالبة سهر إيهاب عبد الله والطالبة ضحى محمد رياض.

كما قرر منح الطالب كريم بدوى شهادة تقدير وذلك لتفوقه وموهبته فى مشروع بحث علمى، ومنح الطالبة جيهان محمد معوض بمدرسة إطسا التجارية شهادة تقدير وذلك لموهبتها فى البحث العلمى (مشروع فلتر مياه)

كما قرر تكريم التلميذة سما إيهاب عب دالله بمدرسة دفنو الرسمية للغات، لفوزها بالتلميذة المثالية على مستوى الجمهورية، وقرر عبد المنعم منح نجوى إبراهيم هاشم مسئول المدرسة المنتجة للجهد المتميز المبذول فى العمل، وتم تكريم الأم المثالية على مستوى مدارس إدارة إطسا التعليمية ومديرى ووكلاء المدارس ولجان المتابعة.

وألقى وكيل الوزارة كلمة أكد خلالها على دور المعلم فى النهوض بالعملية التعليمية، وقدم رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء على ما يبذلونه من جهد رائع ومجهود متميز بالفيوم.

وأكد لجميع الحضور، أن نجاح التعليم هو خط الدفاع الأول لمصر وهو نواة التقدم لمصر ونبه خلال كلمته على المعلمين بضرورة غرس حب الوطن والولاء والانتماء فى نفوس الطلاب والطالبات.

كما أثنى على جهود الرئيس السيسي فى نهضة وتقدم وتطور مصر الحبيبة، حيث أعاد للدولة المصرية هيبتها وكرامتها وبدأ مرحلة البناء والمرحلة القادمة هى مرحلة الرخاء ، وكذلك أثنى على دور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية.