إصابة ربة منزل وابنتها بالاختناق فى حريق بالمنوفية

إصابة ربة منزل وابنتها بالاختناق فى حريق بالمنوفيةالأحد، 29 أبريل 2018 07:28 م
حريق - أرشيفية
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أصيبت ربة منزل وابنتها بالاختناق، إثر نشوب حريق داخل شقتهم السكنية الكائنه بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بمدينة اشمون .
على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتم اخماد الحريق، وبالمعاينة تبين إصابة ربة منزل ونجلتها.
ودفع مرفق إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام .
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