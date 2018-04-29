إحالة 11مدرسا بالخصوص للشئون القانونية فى القليوبية







القليوبية نيفين طه

قرر سمير جاد الرب مدير إدارة الخصوص التعليمية إحالة 11 مدرسا بمجمع مدارس الخصوص الابتدائية بمحافظه القليوبية للشئون القانونية لمخالفتهم شروط وقرارات ندبهم للعمل أثناء الامتحانات بلجان مدرسة مجمع الخصوص الإعدادى لسد العجز فى الملاحظين وعدم قيامهم بالعمل المكلفين به علما أن الندب قد تم بالتنسيق بين مديرى المراحل التعليمية وبين المدرستين الابتدائى و الإعدادى.

كان مدير إدارة الخصوص التعليمية قد عقد إجتماع مفاجئ أمس لموجهى ولجان المتابعة للوقوف على السلبيات التى يجب متابعتها لعدم حدوثها وذلك حرصاً منه لعدم تسريب الامتحانات وحتى لا يضيع حق المجتهدين من أبناء مدارس الخصوص ويتساوى مع من لم يجتهد طوال العام الدراسى.