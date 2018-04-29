إحالة 11مدرسا بالخصوص للشئون القانونية فى القليوبية

إحالة 11مدرسا بالخصوص للشئون القانونية فى القليوبيةالأحد، 29 أبريل 2018 02:01 م
مدرسة-ارشيفية
إضافة تعليق
قرر سمير جاد الرب مدير إدارة الخصوص التعليمية إحالة 11 مدرسا بمجمع مدارس الخصوص الابتدائية بمحافظه القليوبية للشئون القانونية لمخالفتهم شروط وقرارات ندبهم للعمل أثناء الامتحانات بلجان مدرسة مجمع الخصوص الإعدادى لسد العجز فى الملاحظين وعدم قيامهم بالعمل المكلفين به علما أن الندب قد تم بالتنسيق بين مديرى المراحل التعليمية وبين المدرستين الابتدائى و الإعدادى.
كان مدير إدارة الخصوص التعليمية قد عقد إجتماع مفاجئ أمس لموجهى ولجان المتابعة للوقوف على السلبيات التى يجب متابعتها لعدم حدوثها وذلك حرصاً منه لعدم تسريب الامتحانات وحتى لا يضيع حق المجتهدين من أبناء مدارس الخصوص ويتساوى مع من لم يجتهد طوال العام الدراسى.
إضافة تعليق
أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح
فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة