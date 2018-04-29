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إحالة 11مدرسا بالخصوص للشئون القانونية فى القليوبية

الأحد، 29 أبريل 2018 02:01 م
إحالة 11مدرسا بالخصوص للشئون القانونية فى القليوبية مدرسة-ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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قرر سمير جاد الرب مدير إدارة الخصوص التعليمية إحالة 11 مدرسا بمجمع مدارس الخصوص الابتدائية بمحافظه القليوبية للشئون القانونية لمخالفتهم شروط وقرارات ندبهم للعمل أثناء الامتحانات بلجان مدرسة مجمع الخصوص الإعدادى لسد العجز فى الملاحظين وعدم قيامهم بالعمل المكلفين به علما أن الندب قد تم بالتنسيق بين مديرى المراحل التعليمية وبين المدرستين الابتدائى و الإعدادى.
 
كان مدير إدارة الخصوص التعليمية قد عقد إجتماع مفاجئ أمس لموجهى ولجان المتابعة للوقوف على السلبيات التى يجب متابعتها لعدم حدوثها وذلك حرصاً منه لعدم تسريب الامتحانات وحتى لا يضيع حق المجتهدين من أبناء مدارس الخصوص ويتساوى مع من لم يجتهد طوال العام الدراسى. 
 
 
 
 
 
 

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