29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم السبت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 29 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع وخروج سفينة آخرى و تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.