29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالسبت، 28 أبريل 2018 02:11 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت اليوم السبت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 29 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة.
كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع وخروج سفينة آخرى و تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
إضافة تعليق
سليمان وهدان وكيل البرلمان فى حوار لـ«اليوم السابع»: ليس لى دور داخل "النواب" ويعاقبوننى لأننى وكيل معارض.."عبدالعال" يدير المجلس بشكل فردى..وأرفض تحول "دعم مصر" لحزب.. ولا أطمح فى الترشح لأى انتخابات رئاسية
كارثة تنتظر صناعة الإعلام.. دراسة تؤكد بالأرقام: جوجل وفيس بوك يحصدان نصيب الأسد من كعكة الإعلانات.. 22 مليار يورو حجم الإنفاق على إعلانات بريطانيا فى2017 والشركتان استحوذتا على 90% منها.. الصحافة تتذيل القائمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة