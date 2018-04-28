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29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

السبت، 28 أبريل 2018 02:11 م
29 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم السبت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 29 سفينة  بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتراكى على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 2 سفينة.

كما سجل الميناء دخول 1 سفينة بضائع وخروج سفينة آخرى و تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 

 

 

 


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