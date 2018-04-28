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12 مايو المقبل .. بدء امتحانات الليسانس بآداب طنطا ‎

السبت، 28 أبريل 2018 01:49 م
12 مايو المقبل .. بدء امتحانات الليسانس بآداب طنطا ‎ الدكتور ممدوح المصرى القائم بعمل عميد كلية الاداب


الغربية أحمد زيادة
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صرح الدكتور ممدوح المصرى القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة طنطا أنه من المقرر أن يؤدى 20653 طالباً وطالبةً امتحانات الفصل الدراسى الثانى من مرحلة الليسانس اعتباراً من 12 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2018 ، فى حين تجرى امتحانات التخلفات فى الفترة من 28 إبريل الجارى حتى 10 مايو 2018.

وأضاف المصري، فى بيان أن امتحانات شعبة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تبدأ اعتباراً من 8 مايو 2018 حتى 15 من الشهر ذاته، وتجرى امتحانات التخلفات فى الفترة من 29 ابريل 2018 حتى 3 مايو 2018.

 

 

 

 

 


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