وفاة رئيس محكمة قبل الجلسة بالفيوم

وفاة رئيس محكمة قبل الجلسة بالفيومالسبت، 28 أبريل 2018 03:43 م
محكمة ـ صورة أرشيفية
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توفى المستشار حسام الدين فاروق رئيس محكمة الأسرة بمحكمة أبشواى فى الفيوم اليوم، وقد فوجئ زملاء رئيس المحكمة من القضاة والسكرتارية أثناء التجهيز لبدء الجلسة صباح اليوم السبت، بإصابته بالإعياء وعدم القدرة على الحركة والكلام فتم نقله إلى مستشفى أبشواى المركزى فى محاولة لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
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