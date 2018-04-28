وفاة رئيس محكمة قبل الجلسة بالفيوم







(أ ش أ)

توفى المستشار حسام الدين فاروق رئيس محكمة الأسرة بمحكمة أبشواى فى الفيوم اليوم، وقد فوجئ زملاء رئيس المحكمة من القضاة والسكرتارية أثناء التجهيز لبدء الجلسة صباح اليوم السبت، بإصابته بالإعياء وعدم القدرة على الحركة والكلام فتم نقله إلى مستشفى أبشواى المركزى فى محاولة لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.