وزير الرى: 17 مليون جنيه تكلفة كوبرى الدراسات.. واستغلاله كان فى محله







الدقهلية ـ محمد حيزة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، إن استغلال كوبرى الدراسات كان فى محله، واختيار هذا المكان كان اختيارا مثاليا، "لإنى شهدت قبل ذلك الزحام فى تلك المنطقة بسبب عدم وجود الكوبرى واليوم السلاسة المرورية التى رأيتها أسعدتني، وشعرت بحجم الإنجاز".

وأضاف عبد العاطي فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكوبرى أنشيء على ترعة المنصورية أمام ميدان الكورة الكيلو 900/37 بتكلفة 17 مليون جنيه من صندوق خدمات المحافظة بعرض 14 مترًا وطول 48 مترًا، وتم تصميمه ليكون من نوعية الكبارى الملاحية التى تسمح بمرور القوارب والحفارات.

وتابع وزير الرى والموارد المائية، أن المنصورة كانت فى حاجة ماسة للكوبرى، خاصة أنه حل أزمة مرورية كبيرة جدا، كانت تعانى منها المنصورة، وسهل وصول سكان المنطقة الشرقية من محافظة الدقهلية إلى مدينة المنصورة، وهذا إنجاز كبير نفتخر به.