وثيقة مسربة تكشف علاقة الإخوانى الليبى سليمان دوغة بجماعات إرهابية

كتب أحمد جمعة

تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وثيقة أمنية مسربة منسوبة لسليمان دوغة مدير عام قناة ليبيا الأحرار والمدعوم ماليا من الدوحة والتى تبث برامجها من تركيا.

وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق -نشرها موقع المتوسط - يعد دوغة من مواليد 1973، محل الإقامة الوحدة العربية طرابلس، متزوج من فتاة أردنية تدعى "لبابة"، وأحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بما يسمى بـ"الجهاد" أحد الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلى فترة حكم النظام الليبى السابق.

وبحسب الوثيقة الأمنية فأن دوغة تواجد بالأردن، فى منطقة تسمى جبل النزهة بغرض الدراسة على حسابه الخاص والتحق بالجامعة الأهلية لكلية الشريعة قسم الفقه وأصول السنة، وسبق له التواجد بالسودان عام 2009 ومعروف بالنشاط الإرهابى.

وتضيف الوثيقة الأمنية، أنه خلال عام 1999 تواجد بمدينة إسطنبول، وهناك كون علاقات ببعض السوريين المنتمين لجماعة الإخوان، وبعد ذلك سافر إلى بريطانيا برفقة زوجته وحصل على الإقامة الدائمة وتقاضى أموالا مشبوهة فى صورة منحة من الحكومة البريطانية بدون معرفة الأسباب.



الوثيقة الوثيقة

ترأس "دوغة" صحيفة ليبيا اليوم الإلكترونية التى تشرف عليها جماعة الإخوان، وكان له نشاط إعلامى عبر قناة الجزيرة القطرية قبل 2011، فقد استضافته وتناول خلال اللقاء عدة قضايا منها قضية مقتل الصحفى ضيف الغزال وقضية الإيدز فى مدينة بنغازى وقضية الإخوان.

كان ضمن المشاركين فى احتفالية أقامتها جماعة الإخوان بمدينة مانشستر البريطانية بمناسبة إطلاق سراح عناصرها بالداخل، وأجرت قناة الحوار الفضائية لقاء معه بتاريخ 30-6-2007 تحدث فيه عن قضية الممرضات البلغاريات وقضية لوكربى.