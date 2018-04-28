منفذ لبيع اللحوم وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة فى دمياط







دمياط- معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط برئاسة محمود بريك بالمرور، بتوفير منفذ بيع اللحوم بسعر 95 جنيها للكيلو بالزرقا،واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة،وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وفى إطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك.

وكان محافظ دمياط،أعلن أنه سيتم افتتاح معرض " أهلا رمضان" بميدان الساعة يوم الثانى من مايو القادم لبيع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات المديرية لمتابعة الموقف التمويني وتلقى شكاوى المواطنين وكذلك تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من السلع الرمضانية.

كما وجه بضرورة تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية وتعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة انتاج الحصص المخصصة لكل مخبز،وكذلك زيادة حصة أنابيب البوتاجاز،وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة والمستودعات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.