مميش يستقبل وفد اللجنة العليا للانتخابات خلال زيارته لقناة السويس

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استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة اليوم -السبت - بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية وفد الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال زيارتهم لقناة السويس .

وأعرب مميش عن تقديره البالغ للدور الذي لعبته الهيئة العليا للانتخابات في إدارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشفافية ونزاهة كاملة نالت إشادة المجتمع الدولي .

وأكد رئيس الهيئة ، أن مشروع القناة الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة ، لتكون القناة الأكثر جذبا بزيادة عامل الأمان الملاحي في القناة وتقليل زمن العبور والانتظار علاوة على مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري واتجاهها نحو بناء السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة .

وأوضح أن مشروع التنمية بمنطقة القناة هو مشروع قومي واعد قادر على تغيير مستقبل المنطقة وذلك بتطوير ستة موانئ وإقامة مراكز لوجستية وصناعية متكاملة لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد المصري .

وشدد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الأسرع والأقصر والأكثر أمانا بين الشرق والغرب ، مشيرا إلى نجاح هيئة القناة في الحفاظ على صدارتها من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وأحدثها مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى انتهاج الهيئة لسياسات تسويقية مرنة استطاعت جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وشاهد الوفد عرضا تقديميا عن الحلم المصري العظيم الذي يتكون من مشروعي قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة مع استعراض المشروعات الخدمية والتنموية التي تتبناها هيئة قناة السويس لخدمة أهالي مدن القناة .

وفي ختام الزيارة شاهد أعضاء الهيئة العليا للانتخابات مناورة تدريب المرشدين على أحدث أساليب الملاحة والإرشاد وذلك بقاعة المحاكاة أعقبها قيامهم بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وتفقد مواقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.