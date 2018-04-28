video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا بغارات للتحالف على مبنى وزاة الداخلية بصنعاء

السبت، 28 أبريل 2018 07:00 ص
مقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا بغارات للتحالف على مبنى وزاة الداخلية بصنعاء جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بمقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا، بغارات للتحالف العربى على مبنى وزاة الداخلية التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثى، فى العاصمة اليمنية صنعاء.

ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت، فى وقت سابق، غارات على القصر الرئاسى فى حى السبعين ووزارة الداخلية ومواقع أخرى جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت مقر المخابرات ومدرسة الحرس الجمهورى شمالى صنعاء.

فيما، أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء الجمعة، بأن مقاتلات التحالف العربى فى اليمن استهدفت مقر المخابرات ومدرسة الحرس الجمهورى شمالى صنعاء.

كما أشارت القناة إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت تجمعات لهم خلف منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، كما أدت غارات التحالف الذى تقوده السعودية إلى سقوط أيضا قتلى وجرحى بالقرب من مقر وزارة الداخلية الذى يسيطر عليه الانقلابيون.

وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت، فى وقت سابق، غارات على القصر الرئاسى فى حى السبعين ووزارة الداخلية ومواقع أخرى جنوب العاصمة صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل قيادات حوثية فى غارة جوية للتحالف على مدينة صنعاء اليمنية

قيادات الحوثى فى مصيدة غارات التحالف العربي.. والميليشيات تفقد توازنها

مقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا

غارات للتحالف

مبنى وزاة الداخلية

صنعاء

اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

الهلباوى: اشتراكيون وقوميون تفاعلوا مع مبادرتى ولا أمانع الظهور بقنوات الإخوان

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

فيديو.. وسيم السيسى: القدماء المصريين ملوك وليسوا فراعنة وعددهم 561 ملكا

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

تعرف على الخطة الدعوية لـ"الأوقاف" خلال شهر شعبان.. فعاليات وأمسيات إيمانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن المنزرعة لـ150 ألف فدان الموسم الحالى

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

مرتضى منصور لـ"خالد جلال": "أنا راهنت عليك وسط 10.. واسأل أيمن حافظ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة