مقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا بغارات للتحالف على مبنى وزاة الداخلية بصنعاء







صنعاء أ ش أ

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بمقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا، بغارات للتحالف العربى على مبنى وزاة الداخلية التى تسيطر عليها ميليشيات الحوثى، فى العاصمة اليمنية صنعاء.

ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت، فى وقت سابق، غارات على القصر الرئاسى فى حى السبعين ووزارة الداخلية ومواقع أخرى جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت مقر المخابرات ومدرسة الحرس الجمهورى شمالى صنعاء.

فيما، أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء الجمعة، بأن مقاتلات التحالف العربى فى اليمن استهدفت مقر المخابرات ومدرسة الحرس الجمهورى شمالى صنعاء.

كما أشارت القناة إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت تجمعات لهم خلف منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، كما أدت غارات التحالف الذى تقوده السعودية إلى سقوط أيضا قتلى وجرحى بالقرب من مقر وزارة الداخلية الذى يسيطر عليه الانقلابيون.

وكانت مقاتلات التحالف العربى قد شنت، فى وقت سابق، غارات على القصر الرئاسى فى حى السبعين ووزارة الداخلية ومواقع أخرى جنوب العاصمة صنعاء.