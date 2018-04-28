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مقتل مواطن سعودى بشظايا مقذوفات حوثية

السبت، 28 أبريل 2018 12:30 م
مقتل مواطن سعودى بشظايا مقذوفات حوثية صاروخ باليستى - أرشيفية


وكالات الأنباء
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قتل مواطن سعودى جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها الحوثيون من داخل الأراضى اليمنية باتجاه محافظة صامطة جنوب غربى المملكة، السبت، حسبما أعلن الدفاع المدنى السعودى.

وأدى سقوط الشظايا أيضا إلى تعرض منزلين و3 مركبات لأضرار.

وفى وقت سابق من السبت، اعترض الدفاع الجوى السعودى 4 صواريخ باليستية أطلقت من الأراضى اليمنية باتجاه جازان، حسبما أعلن العقيد الركن تركى المالكي، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وتم تدمير الصواريخ الأربعة فى الجو، ولم تتسبب فى أى خسائر حسبما أفاد مراسلنا، ودأبت ميليشيات الحوثى الإيرانية على استهداف السعودية بالصواريخ خلال الآونة الأخيرة، لكن قوات الدفاع الجوى السعودى تصدت لها باستمرار.

 


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