مقتل قياديين حوثيين وعدد من مرافقيهما بغارات للتحالف شمال غربى اليمن







عدن (أ ش أ)

قتل القياديان الحوثيان أبو زيد العزى ومحيى الدين عبدالله مع عدد من مرافقيهما اليوم السبت، بغارات لمقاتلات التحالف العربى بمحافظة حجة شمال غربى اليمن .

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، لقناة (العربية) الإخبارية، أن الغارات استهدفت مجاميع لميليشيات الحوثى كانت تختبئ فى "مزارع ‎الجر" بمديرية عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات فى جبهتى حرض وميدى.

وفى السياق ذاته..شنَّ تحالف دعم الشرعية فى اليمن صباح اليوم غارتين على مواقع الميليشيات الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران فى أجواء العاصمة اليمنية.

من ناحية أخرى بدأت قوات النخبة الحضرمية - قيادة المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم السبت، عملية " الجبال السود " العسكرية لملاحقة مسلحى تنظيم " القاعدة " فى مديريات تقع شمالى وغربى محافظة حضرموت، وذلك بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية أن العملية العسكرية التى أطلق عليها اسم "الجبال السود" تستهدف، مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر، وهى مناطق فر إلى جبالها مسلحو القاعدة.

وكانت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف، لعبت دورا مهما فى تطهير وادى المسينى غربى المكلا من مسلحى القاعدة، فى وقت سابق..وتأتى العملية بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.