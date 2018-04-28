مقتل قيادات حوثية فى غارة جوية للتحالف على مدينة صنعاء اليمنية

مقتل قيادات حوثية فى غارة جوية للتحالف على مدينة صنعاء اليمنيةالسبت، 28 أبريل 2018 02:00 ص
غارة _ صورة أرشيفية
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قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن قوات التحالف الذى تقوده السعودية شنت غارة جوية على مدينة صنعاء اليمنية، وإن قياديين من جماعة الحوثى قُتلا.
وقالت القناة إن قيادات حوثية قُتلت خلال غارة جوية شنها التحالف على مبنى وزارة الداخلية التابعة للحوثيين فى صنعاء.
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