مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى وتحرير سيناء ..صور

مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى وتحرير سيناء ..صورالسبت، 28 أبريل 2018 10:29 ص
الاحتفال بتحرير سيناء
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نظم مركز شباب مدينة بئر العبد إحتفالية كبرى، بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء والذكرى ال36 لتحرير سيناء، تحت رعاية محافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.
أقيمت الإحتفالية بحضور المستشار عدلى اليمانى مساعد المحافظ و رمضان سرحان عضو مجلس النواب و نصر الله حسين رئيس المركز والمدينة.
وشهدت الإحتفالية التى أقيمت داخل الملعب الخماسى بمركز الشباب تقديم أغانى وطنية وفقرات رياضية متنوعة قدمها فريق البراعم الرياضى بمركز شباب بئر العبد.
وتم خلال الإحتفالية تكريم بعض رموز الرياضة والفرق المشاركة بواسطة الحاج سعيد صباح رئيس مجلس إدارة مركز شباب بئر العبد ، ونصر الله محمد رئيس المدينة بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية.
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
مركز شباب بئر العبد يحتفل بالعيد القومى
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