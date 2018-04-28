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مدير الفنون التشكيلية تتفقد مركز التدريب علي الحرف البيئية بمركز بلاط

السبت، 28 أبريل 2018 07:02 م
مدير الفنون التشكيلية تتفقد مركز التدريب علي الحرف البيئية بمركز بلاط جانب من الجولة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقدت الدكتورة فيفيان فتحي البتانوني، مدير عام الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، مركز التدريب علي الحرف البيئية بجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط.

وقال نصر توفيق مدير قصر ثقافة مركز بلاط بالوادي الجديد فى بيان له إن الزيارة تهدف إلي الاتفاق علي تنفيذ عدة دورات تدريبية علي الحرف البيئية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول موقع بين الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط.

وأضاف توفيق أن فرع ثقافة الوادي الجديد، نظم ورشة تدريبية عن الثوب الواحاتي لعدد 15 سيدة بجمعية التنمية بمركز بلاط تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة فيفيان فتحي البتانوني، مدير عام الإدارة العامة للفنون التشكيلية، بهدف إعادة صياغة المنتج التقليدي ليتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي مع الحفاظ علي أصالة المنتج من خلال استخدام نفس الخامات

 


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