محافظ الفيوم يفتتح إعادة إعمار 60 منزلاً بقرية كحك بحرى ويشهد حفل الأيتام







الفيوم - رباب الجالى

افتتح الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إعادة إعمار 60 منزلاً بقرية كحك بحرى التابعة لمركز يوسف الصديق، كما شهد حفل تكريم الأيتام، وتفقد معرض الملابس المجانية بمركز شباب القرية، بحضور العميد حسن صفوت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والكابتن عاطف عبد الهادى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، وربيع عبد الجليل مدير مكتب الأورمان بالفيوم، والنائب ربيع أبو لطيعة عضو البرلمان المصرى، وحشد من أهالى القرية والأطفال المكرمين.

وأعرب محافظ الفيوم خلال كلمته، عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالى القرية والأطفال الأيتام فرحتهم، مشيراً إلى أن أعمال إعادة إعمار المنازل جاء بالتنسيق مع محافظة الفيوم، وبالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر، وبالإضافة إلى معرض الملابس المجانية الذى يضم 1000 قطعة ملابس، وحفل الأيتام بمشاركة جمعية الأورمان ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم تحت شعار "من حقك تفرح"

وأكد محافظ الفيوم على دراسة كافة الطلبات المقدمة من أهالى القرية خلال لقاءه الجماهيرى بهم، لافتاً أنه سيلتقى بوفد من أبناء القرية فى أقرب وقت بديوان عام المحافظة، وبحضور نواب مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من التنفيذيين، لوضع الحلول المناسبة لمشكلات القرية خلال جدول زمنى محدد، مضيفاً بأن القرية تدخل ضمن المشروع العملاق للصرف الصحى لعدد 88 قرية متاخمة لضفاف بحيرة قارون، والذى سينتهى العمل به خلال خمس سنوات القادم، ويتكلف 10 مليار جنيه، وتصل شبكات خطوط الصرف به إلى 3 ألاف كم، ويضم 10 محطات معالجة، إضافة لعدد من محطات الرفع، وتطوير وتطهير بحيرة قارون، لتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء القرية فى مجال الصيد، وكذا فرص العمل بالمشروعات العملاقة التى يجرى العمل بها، ممثلة فى مشروع البتلو والمدينة الصناعية الجديدة بقوته.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء، أنه لا تهاون مع أى متعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، كما وجه رسالة للمواطنين بسرعة تقديم طلبات تقنين وضع اليد لدراستها، وضرورة المشاركة المجتمعية ومسئولية الفرد تجاه وطنه فى الحفاظ على مقدراته.