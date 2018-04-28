محافظ الإسكندرية: تخفيضات على السلع بمعارض أهلا رمضان تصل إلى 25٪

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، السبت، اجتماعا باعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم والتجهيزات لإقامة معرض ''أهلاً رمضان'' بارض كوتة فى بداية شهر مايو القادم استعداد لاستقبال الشهر المبارك، لتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم وتشديد الرقابة على الأسواق، ومن المقرر للمعرض أن يقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وهنأ المحافظ الشعب السكندرى بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وأكد أن هناك مراقبة مستمرة على الأسعار من قبل المحافظة، وأوضح أن إقامة هذه المعرض يأتى فى إطار جهود المحافظة فى توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالإسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، قدم سلطان الشكر لأعضاء الغرفة التجارية ورجال أعمال الاسكندرية على تعاونهم الدائم ومساهماتهم فى حركة التنمية بالمدينة، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية فى الإسكندرية متفردة برجالها ومتميزة بأعمالها، وان أبناء الاسكندرية بانتظار المزيد من رجال أعمال الإسكندرية، مؤكدا على ضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وأن هناك تخفيضات على السلع بالمعرض تصل إلى 25٪ لافتا إلى أن المعرض يشتمل على 140 عارضا ومقام على مساحة 4800 متر.