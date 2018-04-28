محافظ الأقصر يقرر تخصيص 2 كيلو متر لمحطة رفع صرف صحى بقرية الشغب







الأقصر – أحمد مرعى

أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، قراراً بتخصيص أراضى أملاك دولة على مسافة 2 كيلو متر خارج الزمام بالوحدة المحلية لقرية الشغب بمركز إسنا جنوب الأقصر،لإستخدامها فى إقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة نجوع قرية الشغب.

وقالت المحافظة فى بيان إن قرار تخصيص الأرض بمدينة إسنا، جاء فى إطار اهتمام محافظة الأقصر برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى البنيه الأساسية والتحتية.