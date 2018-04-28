video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجدى عبد العاطى يصل أسوان لتولى الإدارة الفنية للفريق

السبت، 28 أبريل 2018 12:02 م
مجدى عبد العاطى يصل أسوان لتولى الإدارة الفنية للفريق الكابتن مجدى عبد العاطى


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

وصل إلى مقر نادى أسوان كابتن مجدى عبد العاطى، المدرب العام السابق لفريق الإنتاج الحربى، للإعلان عن توليه رسمياً الإدارة الفنية لنادى أسوان خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم، السبت، للإعلان عن المدير الفنى وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد من القسم الثانى، ويضم الجهاز الفنى الجديد أيضاً، محمد ثابت صاروخ مدرب عام الفريق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسوان يعلن عن الجهاز الفنى الجديد فى مؤتمر صحفى السبت المقبل

مجدى عبدالعاطى

نادى اسوان

الانتاج الحربى

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة