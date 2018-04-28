مجدى عبد العاطى يصل أسوان لتولى الإدارة الفنية للفريق

مجدى عبد العاطى يصل أسوان لتولى الإدارة الفنية للفريقالسبت، 28 أبريل 2018 12:02 م
الكابتن مجدى عبد العاطى
إضافة تعليق
وصل إلى مقر نادى أسوان كابتن مجدى عبد العاطى، المدرب العام السابق لفريق الإنتاج الحربى، للإعلان عن توليه رسمياً الإدارة الفنية لنادى أسوان خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم، السبت، للإعلان عن المدير الفنى وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد من القسم الثانى، ويضم الجهاز الفنى الجديد أيضاً، محمد ثابت صاروخ مدرب عام الفريق.
إضافة تعليق
"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة
الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة