مجدى عبد العاطى يصل أسوان لتولى الإدارة الفنية للفريق







أسوان – عبد الله صلاح

وصل إلى مقر نادى أسوان كابتن مجدى عبد العاطى، المدرب العام السابق لفريق الإنتاج الحربى، للإعلان عن توليه رسمياً الإدارة الفنية لنادى أسوان خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر عقد مؤتمر صحفى ظهر اليوم، السبت، للإعلان عن المدير الفنى وجهازه المعاون استعداداً للموسم الجديد من القسم الثانى، ويضم الجهاز الفنى الجديد أيضاً، محمد ثابت صاروخ مدرب عام الفريق.