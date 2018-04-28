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فيديو وصور.. انطلاق فعالية "مستقبلكم حياة" لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء

السبت، 28 أبريل 2018 03:56 م
فيديو وصور.. انطلاق فعالية "مستقبلكم حياة" لطلبة الثانوية العامة بشمال سيناء فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة


شمال سيناء ـ محمد حسين
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انطلقت اليوم السبت فى مدينة العريش بشمال سيناء فعالية "مستقبلكم حياه"، وتستهدف تدريب طلبة الثانوية العامة فى شمال سيناء على المراجعة السريعة للدروس واستثمار طاقتهم فى التغلب على مواجهة الخوف من الإمتحانات.

وقال إسلام عروج الأمين العام لمؤسسة حياه للتنمية والأعمال الإنسانية التى نظمت المبادرة، إنه تمت من خلال محاضرات مكثفة لـ3 مدربين للطلبة بالثانوية العامة، قدموا لهم رشادات مهمة عن كيفية المذاكرة والمراجعة السريعة للدروس، وتخزين المعلومات بشكل صحيح واستثمار طاقتهم فى توفير أكبر قدر من الوقت للاستفادة منه.

 

وأضاف" عروج"، أن منفذى التدريبات هم برهان البيك وتناول حلول التغلب على الخوف بالطاقة الداخلية، وأحمد رزق قدم شرح خول برامج التواصل اللغوية والعصبية، ومحمود البيك  تناول البعد النفسى فى التخلص من هواجس الخوف.

 

فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (1)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (2)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (3)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (4)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (5)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (6)
 
 
فعالية مستقبلكم حياة لطلبة الثانوية العامة (7)
 
 

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