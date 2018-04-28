فيديو.. أهالى قرية النعامنة بالشرقية يضبطون شابا يرتدى ملابس حريمى







الشرقية - إيمان مهنى

ألقى أهالى قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح فى الشرقية، القبض على عاطل 20 عامًا، متخفى فى ملابس سيدة.

وذكر شهود العيان لـ"اليوم السابع"، أن المتهم ويدعى " ح. ع " من مركز أبو حماد، ضبط ناحية نفق بعجر يرتدى ملابس سيدة، مرجحًا أن يكون سبب تواجده بهذه الملابس لسرقة الأطفال، مضيفًا أنه تجمهر الأهالى حوله ولقنوه علقة ساخنة، ثم قاموا بسحبه فى زفة إلى منزل العمدة تمهيدا لتسليمه للشرطة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو، للشاب يظهر فيه الشاب مرتديا ملابس حريمى، و الأهالى يقتادونه إلى دوار العمدة.