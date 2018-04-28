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غدا.. مستشار رئيس الوزراء يلتقى أسر الشهداء والمصابين بالمنيا

السبت، 28 أبريل 2018 11:50 ص
غدا.. مستشار رئيس الوزراء يلتقى أسر الشهداء والمصابين بالمنيا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء


فريق المحافظات
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يلتقى غدا اللواء محمد عبد المنعم مستشار رئيس الوزراء لملف الشهداء والمصابين اللواء عصام البديوى محافظ المنيا لبحث ملف أسر الشهداء والمصابين، وذلك بديوان عام محافظة المنيا، وعقب ذلك يعقد مستشار رئيس الوزراء لقاءً مفتوحًا مع الأسر لمناقشة أهم المشكلات والاطمئنان عليهم وتقديم أوجه العون والمساعدة لهم وإدارة حوار مفتوح معهم.

 

ومن ناحيته أكد محافظ المنيا، على أن المحافظة لا تألوا جهدا لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحى أبنائهم بأرواحهم فى محاربة الإرهاب وأعداء الوطن من أجل امن واستقرار الوطن.


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