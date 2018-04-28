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السبت، 28 أبريل 2018 04:50 م
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غدا .. جامعة أسيوط تفتتح منفذ لبيع السلع الغذائية داخل الحرم الجامعى

السبت، 28 أبريل 2018 04:07 م
غدا .. جامعة أسيوط تفتتح منفذ لبيع السلع الغذائية داخل الحرم الجامعى منفذ لبيع السلع الغذائية


أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن افتتاح منفذ بيع ثابت للمواد الغذائية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتى ذلك فى إطار جهود إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص والهادفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المنتسبين لها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وأسرهم ممن يمثلوا شريحة كبيرة من المواطنين فى المحافظة، والعمل على مواجهة استغلال بعض التجار لرفع الأسعار.

وأكد عبداللطيف، فى بيان على حرص جامعة أسيوط على توفير السبل اللازمة للتيسير على أبنائها أعباء الحياة اليومية وذلك وبالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية؛ مشيرا إلى تخصيص منطقة تتوسط الحرم الجامعى أعلى صالات الامتحانات المقابلة للواجهة الخلفية من المبنى الإدارى كمقر للمنفذ السلع.

ومن جانبه أضاف العقيد شريف محمد فهمى مدير منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأسيوط أن افتتاح المنفذ يأتى تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تكاتف الجهود من اجل توفير سلع غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع مراعاة جودة المنتج وهو ما جرى البدء به بالفعل فى عدد من المحافظات، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن المنفذ يضم كافة السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن بالإضافة إلى السلع الغذائية من أرز وبقوليات وزيوت وسكر وما إلى ذلك، إلى جانب مستلزمات شهر رمضان  وجميعها بأسعار مخفضة عن الأسواق.

 

 

 

 


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