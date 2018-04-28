عميد "تربية المنوفية" يشارك فى فعاليات مؤتمر التعليم بالمملكة الأردنية







المنوفية - محمود شاكر

شارك الدكتور جمال الدهشان أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة المنوفية وعضو اللجنة الاستشارية، فى مؤتمر "التعليم فى الوطن العربى نحو نظام تعليمى متميز" الذى عقد بالعاصمة الأردنية "عمان".

وشارك فى المؤتمر 6 جامعات مصرية "المنوفية، المنصورة، الفيوم، بنى سويف، مدينة السادات، حلوان"، بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة علماء وباحثين من 26 دولة عربية، قدموا 163 بحثا وورقة عمل تناولت واقع ومشكلات التعليم فى البلاد العربية وتقديم رؤى علمية لكيفية الارتقاء بنظم التعليم لتلبى حاجات المجتمعات العربية المعاصرة.

وقدم الدهشان ورقة عمل بعنوان تحقيق جودة البحث التربوى العربى فى عصر المعلوماتية أشار خلالها إلى المشكلة التى انتشرت فى مجال البحث العلمى هى السرقات العلمية بكل أشكالها وصورها، والتى أصبحت من أخطر الظواهر السلبية التى تعانى منها المجتمعات والمؤسسات الجامعية والبحثية فى مصر والعالم العربى.

وأضاف الدهشان أن هذه القضية تعتبر قضية رأى عام، مؤكدا على خطورة تلك الظاهرة التى تقتضى من الجهات المسئولة بوزارات التعليم العالى والبحث العلمى إصدار تعليمات واضحة تتعلق بالسلوك العلمى وأخلاقيات البحث وبحيث تشمل مفهوم السرقة العلمية والفكرية وسوء استخدام المعلومات العلمية وشروط التأليف والإشارة للمعلومات المنشورة والاقتباس، ويجب أن تتضمن التعليمات عقوبات رادعة ومحددة ضد المخالفين، من سن التشريعات والقوانين واللوائح التى تنظم ذلك وتحدده، يكون الغرض منها تقديم توضيحات بهذا الخصوص لردع الاقتباس غير المشروع، وبشكل إيجابى من أجل الحفاظ على النزاهة فى البحث العلمى والالتزام الأخلاقى.