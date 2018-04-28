ضبط 2874 مخالفة مرورية و402 مخالفة مرافق فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون من ضبط مخالفات مرورية ومرافق.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط 2874 مخالفة مرورية متنوعة و402 مخالفة مرافق وتحرر عنها المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 41 قضية تموينية متنوعة و6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص.