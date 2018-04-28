صور.. 12 سنة سجن لشاب بسبب إيصالات أمانة لشراء غسالة بـ800 جنيه







دمياط - عبده عبد البارى

12سنة حكم حبس حصلت عليها إحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط على عدد من أهالى مدينة عزبة البرج، مستغلين جهل وفقر أصحابها بالقراءة والكتابة، وقاموا بتوقيعهم على إيصالات أمانة مقابل شراء غسالة يدوية بسعر 800 جنيه، وعلى الرغم من قيام المشترين بتسديد كامل ثمن الغسالة إلا أن أصحاب الشركة، قاموا بإنهاء تواجدهم بدمياط وانتقلوا إلى الشرقية، حرروا محاضر تبديد إيصالات أمانة على 4 من شباب مدينة عزبة البرج، وحصلوا على أحكام بالحبس ضدهم.

أحد هؤلاء الضحايا يدعى أشرف مصطفى خروبة مواليد 26 مايو 1985، والمحتجز حاليًا لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهور من إجمالى 50 حكم حبس ما بين شهر وثلاثة وستة أشهر بإجمالى 13 سنة والغرامة 18 ألف جنيه.

تقول ميرفت مصطفى خروبة، أن شقيقى الأصغر والذى قمت بتربيته منذ أن كان فى الصف الأول الابتدائى بعد وفاة أبى وامى، وعندما جاء يتزوج سمع عن شركة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وبالفعل حصل على الغسالة التى كانت قيمتها 800 جنيه، ووقع على إيصال أمانة على بياض .

وتابعت قائلة: أخى سدد ثمن الغسالة منذ 8 سنوات وفوجئنا بالقبض عليه لوجود عدة أحكام قضائية ضده بتهمة تبديد إيصال الأمانة هو وثلاثة آخرين من مدينة عزبة البرج.

وأوضحت: عندما علمنا بالأمر ذهبنا إليهم وقمنا بدفع 1600 جنيه مقابل تصالح الشركة والتنازل عن القضية، ولكن تم إلقاء القبض على شقيقى مرة أخرى، وفوجئنا بأن الشركة قامت بتحرير 50 قضية ضد أخى بسبب غسالة بقيمة 800 جنيه سددها أخى أضعافا مضاعفة، فضلاً عن فقد حريته، حيث أنه محبوس منذ شهرين لقضاء حكم حبس 6 شهور وغرامة 1800 جنيه.

وتابعت: بحثنا عن عنوان الشركة فوجدناهم تركوا دمياط وفتحوا مقرا بمحافظة الشرقية، وذهبت رشا عادل أبو عمر زوجة أخى وقامت بتسديد 800 جنيه أخرى وقام أصحاب الشركة بإجبارها على التوقيع على إيصال أمانة مقابل التنازل عن القضايا وتسليمها مخالصة بقيمة الغسالة .

وأوضحت: الآن زوجة أخى مهددة أيضًا بالحبس، خاصة أن الشركة قامت بتحرير محضر تبديد إيصال أمانة ضد زوجة أخى، مؤكدة أن ظروفهم صعبة للغاية وبيتهم اتخرب ومستقبل أبنائها "أحمد أشرف خروبة" بالصف الأول الاعدادى و"مغفرة" بالمرحلة الأولى من رياض الأطفال، مهدد بسبب أصحاب شركة يقومون بالنصب على المواطنين .

وتابعت: مش لاقية حد يوقف معايا حتى المحامى بتاعى طالب 4 آلاف جنيه علشان يطلع أخويا من السجن وإلا هيحبسنا بمقابل الأتعاب.

وناشدت ميرفت وزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعى ومسئولى المحافظة بالتدخل لإطلاق سراح شقيقها وإنقاذ مستقبل زوجته وأسرته، مؤكدًا "معقول اخويا اليتيم يتحبس علشان غسالة يدوية قام بتسديد ثمنها أضعافًا مضاعفة".

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