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صور.. وصول 44 سائح انجليزى وألمانى لمرسى البلينا السياحى بسوهاج

السبت، 28 أبريل 2018 03:45 م
صور.. وصول 44 سائح انجليزى وألمانى لمرسى البلينا السياحى بسوهاج فوج سياحى بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول 44 سائح انجليزى وألمانى لمرسى البلينا السياحى على متن إحدى الفنادق العائمة فى رحلتها النيلية من القاهرة إلى أسوان، وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا.

واضاف المحافظ فى بيان أن أجهزة المحافظة تسعى لوضع المناطق الأثرية والتى تتمتع بها محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة بسوهاج.

أوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ،أن أبيدوس استقبلت فوج سياحى على متن احد الفنادق النيلية العائمة، مكون من 44 سائح انجليزى ألمانى، وقام الفوج بزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول والمنطقة الأثرية بابيدوس.

وقال عبد المنعم، إن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، بالإضافة إلى قرب افتتاح متحف سوهاج القومى ليكون إضافة قوية لسوهاج على الخريطة السياحية العالمية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التى تتمتع بها المحافظة.

 

 

سائح انجليزى وألمانى (1)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (2)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (3)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (4)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (5)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (6)
سائح انجليزى وألمانى 

 

سائح انجليزى وألمانى (7)
سائح انجليزى وألمانى

 


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